Dinçyürek: Büyük lider Dr. Fazıl Küçük’ü saygı ve rahmetle anıyoruz

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 40'ıncı ölüm yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, O’nun geçmişte başlattığı ve Kıbrıs Türkü’nü karanlıktan aydınlığa çıkaran onurlu mücadelesinin geleceğe yön verirken atılacak adımlarda daima yol gösterici olacağını vurguladı.

Dinçyürek, mesajında, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesi verdiği zor yıllarda kutsal bir görev üstlenerek toplumuna öncülük etmiş, Kıbrıs Türk mücadele tarihiyle bütünleşmiş büyük lider Dr. Fazıl Küçük’ü ölümünün 40'ıncı yıldönümünde saygı ve rahmetle andı.

Dinçyürek mesajında şunları kaydetti:

“O’nun geçmişte başlattığı ve Kıbrıs Türkü’nü karanlıktan aydınlığa çıkaran onurlu mücadelesi geleceğe yön verirken atılacak adımlarda daima yol gösterici olacaktır.

Bizlere düşen en asli görev, adını Kıbrıs tarihine altın harflerle yazdıran Dr. Küçük’ün Kıbrıs Türk toplumu için verdiği mücadelenin genç nesiller tarafından daima hatırlanmasını sağlamak, bizlere miras kalan devletimizi yüceltip güçlendirmektir.

Her zaman halkla iç içe olan, toplumun sevgisini ve güvenini kazanan örnek lider ve devlet adamı Dr. Fazıl Küçük’ün aziz hatırası önünde şükranla eğiliyorum.”