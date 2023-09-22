Dinçyürek, sendikalarla, sınav tüzüğü konusunda toplantı yaptı

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek başkanlığında sağlıkta örgütlü sendikalarla Kamu Sağlık Çalışanları Sınav Tüzüğü konusunda toplantı yapıldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Kamu Sağlık Çalışanları Sınav Tüzüğü ile ilgili görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda ortak bir çalışma başlatılması yönünde karar alındı.



Ayrıca toplantı vesilesiyle sağlık çalışanlarının karşılaştığı acil sorunlar gündeme getirildi. Önümüzdeki hafta sendikalar tarafından yapılacak somut önerilerle görüşmelerin devam edeceği belirtildi.

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