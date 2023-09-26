Dinçyürek: Yeşil reçete kontrol ve denetimlerine yönelik etkin mücadele kararları aldık

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek başkanlığında yapılan toplantıda yeşil reçete kontrol ve denetimlerine yönelik karalar alındı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dinçyürek, göreve geldiği günden bu yana gerek ilaç takip sistemi, gerekse laboratuvar malzemeleri konusunda başlatılan çalışmalara ek olarak yeşil reçete kontrol, denetim ve suiistimallerine karşı daha etkin mücadele yapılması adına bir toplantı daha yaptıklarını kaydetti.

Dinçyürek, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ve Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden birer temsilcinin yanı sıra İlaç Eczacılık Dairesi Müdürlüğü, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürlüğü ve Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürlüğü’nün de içinde olacağı bakanlığa bağlı otomasyon birimlerinin destek vereceği bir denetleme komitesinin kurulması yönünde karar verildiğini belirtti.

Hakan Dinçyürek, aynı zamanda e-sağlık kapsamındaki ilaç takip sisteminin hayata geçmesini hızlandırmak adına yaklaşık 10 gün önce bakanlıkta yapılan toplantının devamı için bu hafta yeniden Türkiye Cumhuriyeti’nden gelecek ekiple çalışmaların devam edeceğini belirtti.