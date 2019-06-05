DİSİ’lilere Göre Parti Kıbrıs Sorununda Ilımlı Sağ’dan Aşırı Sağ’a Kaydı

Avrupa Parlamentosu için 26 Mayıs’ta yapılan seçimden oy kaybıyla çıkan DİSİ, önümüzdeki pazartesi günü genişletilmiş Siyasi Büro toplantısı düzenliyor. Kampanya dönemindeki eylem ve söylemleri nedeniyle DİSİ’ye ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yönelik eleştiriler artık parti içinden kamuoyuna taşması üzerine Parti Başkanı Averof Neofitu DİSİ’lileri pazartesi günkü toplantıya katılmaya ve en sert eleştirilerini orada yapmaya çağırdı.

Fileleftheros haberi, “Baskı Artıyor… Pamboridis’ten Sonra Purguridis’ten de Pindaru’ya ve Başkanlığa Sert Eleştiri… ‘Başkan Eylemleriyle İki Bölgeli İki Toplumlu Federasyonun Altını Oyarken’ DİSİ Alkış Tutamaz” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Habere göre Rum Sağlık eski Bakanı Yorgos Pamboridis’ten sonra dün de DİSİ eski milletvekili ve eski Meclis Grup Sözcüsü Hristos Purguridis, katıldığı OMEGA isimli TV kanalında öğlen kuşağında DİSİ’ye ve Anastasiadis’e Pamboridis ile aynı çizgide eleştiriler yöneltti.

DİSİ’nin son aylarda, Kıbrıs sorununda verdiği ılımlı sağ görüntüsünden çıkıp, aşırı sağ görüntüsü verdiğine işaret eden Purguridis, Anastasiadis’in kampanya döneminde Kıbrıslı Türk seçmenlerle ilgili açıklamalarını sert bir dille eleştirdi.

Purguridis, “Başkan, ‘ödünç oy’ diyemez. (Derse) DİSİ de tutumunu ondan ayırmazlık edemez. Glafkos Klerides’in kurduğu partinin lideri, Kıbrıslı Türkler oy kullanmaya gelecek ve birinciliği kaybedecek diye halkı sandığa gitmeye çağıramaz. DİSİ bazı konularda ELAM’ın tezini benimsedi” ifadelerini kullandı.

Neofitu’nun “Kıbrıslı Türkler ancak çözümden sonra DİSİ listesine girebilir” tavrını kabul etmediğini belirten Purguridis, bazı DİSİ’li AP adaylarının da aşırı sağ partiyi kıskandıracak söylemlerde bulunduğuna dikkat çekti.

Hristos Purguridis şunları da söyledi:

“DİSİ Kıbrıs sorunundaki tezini netleştirmelidir. Başkan Anastasiadis iki bölgeli iki toplumlu federasyonu desteklediğini söylerken, çeşitli eylemleriyle (federasyonun) altını oyuyor, DİSİ de alkış tutuyor. DİSİ’nin Başkan ile çatışması kolay değil ancak Başkan partinin kucaklamadığı bir politika izlerken bu tür kararlar almak zorundadır.”