Dışişleri Bakanlığı'ndan ''Famagusta'' Dizisine Sert Tepki

Netflix'in 20 Eylül'de yayınlayacağı Famagusta dizisi tepkilere yol açtı. Dışişleri Bakanlığı, dizi fragmanının Kıbrıs Adası'nda yaşananları gerçek dışı bir şekilde sunarak Türk ordusunu olumsuz gösterdiğini belirtti. Açıklamada, dizi yapımcıları ve yayıncı platform şiddetle kınanırken, dizinin yayınlanmaması çağrısı yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasının tamamı şöyle:

“Dijital bir platformda 20 Eylül 2024 tarihinde yayınlanacağı duyurulan Kıbrıs Rum yapımı “Famagusta” dizisinin fragmanı, Kıbrıs Adası’nda yaşanan olayları tamamen gerçek dışı bir kurgu ile yansıtan kan dondurucu görüntüler içermektedir.

Kıbrıs Rum tarafının alışılagelmiş propagandası çerçevesinde, Kıbrıs meselesinin 1974 yılında bir “savaş” ile başladığı iddia edilen görüntülerde, şanlı Türk ordusu sivillerin hayatına kast eden taraf olarak çirkin bir şekilde karalanmaya çalışılmaktadır. Bu dizinin yapımcılarını ve yayınlanacağı dijital platformu şiddetle kınıyor; yalan, yanlış ve yanlı savlara dayanan dizinin yayınlanmaması için çağrı yapıyoruz.

Anavatan Türkiye’nin 1960 Uluslararası Antlaşmalarından kaynaklanan meşru hakları çerçevesinde 1974 yılında akan kanı durdurmak üzere Ada’ya müdahale etmek zorunda kaldığı 1974 yılına kadar Kıbrıs Türk halkının 11 yıl boyunca yaşadığı mezalim; Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün Ada’ya 1964 yılında konuşlanmış olduğu gerçeği; Kıbrıs Türk halkına yönelik yapılan katliamlar ve Ada’nın yüzde üçüne tekabül eden gettolarda yaşamaya mecbur edilmeleri, üzeri örtülemez tarihi gerçeklerdir.

Türkiye’nin meşru müdahalesi ile Ada’da akan kan son bulmuştur. Bugün Kıbrıs’ta barışı sağlayan ve koruyan yegane taraf Anavatan Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin buradaki varlığıdır.

Gerçekleri saptırmaya yönelik bu tür girişimler, hedeflediği neticelerin aksine, mücadelemizin ne kadar haklı olduğunu göstermekte ve haklı davamızı her platformda savunma azmimizi pekiştirmektedir.

Kıbrıs Türk halkı, bu yıl Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünü büyük bir gurur ve mutlulukla idrak etmektedir. 20 Temmuz 1974 yıllardır çektiği acı ve zorluklara cesaret ve sabırla karşı koyan Kıbrıs Türk Halkının kurtuluş günüdür. Ada’daki egemenlik haklarının ve eşit statüsünün korunmasının sembolüdür. Hiçbir teşebbüs bu gerçeği gölgeleyemeyecektir.

Bu vesileyle, bir kez daha şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle yad ediyoruz. “