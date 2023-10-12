Dışişleri, İsrail ve Filistin’de yaşayan KKTC vatandaşlarını uyardı!

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Filistin’de yaşayan KKTC vatandaşları için yaptığı duyuruda, tedbir alınarak güvenli, kapalı alanlarda kalınmasını tavsiye etti.

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12/10/2023

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Dışişleri, İsrail ve Filistin’de yaşayan KKTC vatandaşlarını uyardı!

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Filistin’de yaşayan KKTC vatandaşları için yaptığı duyuruda, tedbir alınarak güvenli, kapalı alanlarda kalınmasını tavsiye etti.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"İsrail ve Filistin’deki gelişmelere binaen, bölgede kalıcı ve/veya geçici olarak ikamet eden vatandaşlarımızın şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almaları ve güvenli kapalı alanlarda kalmaya devam etmeleri yararlı olacaktır.  Gelişmeler için Bakanlığımız ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, T.C. Tel Aviv Büyükelçiliği ile T.C. Kudüs Başkonsolosluğu resmi web sayfaları ile sosyal medya hesaplarının takip edilmesi tavsiye edilmektedir. KKTC Dışişleri Bakanlığı Çağrı Merkezi: 00 90 533 851 40 06.”

12/10/2023 16:46
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TAGS: İsrail, gazze, haber, kıbrıs, kktc, filistin
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