Doç. Dr. Ateşin, DAÜ Kimya Bölümün'de seminer verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Mekanistik Organometalik Kimya alanında çalışmalara imza atan Doç. Dr. Tülay Ateşin’i ağırladı. Doç. Dr. Ateşin, Fen ve Edebiyat Fakültesi ASA Salonu’nda “Paladyum ile Katalize Edilen Organometalik Reaksiyonların Oluşma Mekanizmalarına Ait Süper Kompüter Hesaplamaları” başlıklı bir seminer gerçekleştirdi.

Doç. Dr. Ateşin konuşmasında laboratuvar ortamında elde edilmesi ve izlenmesi çok güç ve bazen de imkansız olan ara ürünleri ve geçiş durumu bileşiklerini belirlemek üzere kullandıkları hesaplamalı yöntemleri anlatarak elde ettikleri sonuçları katılımcılar ile paylaştı. Doç. Dr. Ateşin, çalışmalarını sürdürdükleri Teksas İleri Hesaplama Merkezi’nde bulunan süper kompüterlerin Amerikan Üniversiteleri arasında en hızlıları olduklarını, dünyadaki benzerleri arasında da en güçlülerden olduklarını dile getirdi. Reaksiyon mekanizmalarının anlaşılmasının gelecekte daha verimli sentezler tasarlayabilmek için gerekli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Ateşin, yaptıkları hesaplamaların yeni kanser ilaçları tasarımında önemli bir yere sahip olduğunu anlattı. Doç. Dr. Ateşin ayrıca kimya alanında araştırma yapmanın zorlu olduğu kadar heyecan verici bir uğraş olduğunun altını çizerek, semineri izleyen kimya öğrencilerini ve genç akademisyenleri bu yolda yürümeleri için yüreklendirdi. Sunumunda Texas Üniversitesi Rio Grande Valley kampüsünü de tanıtan Doç. Dr. Ateşin, eğitim öğretim ve araştırma olanakları ile akademik iş birliği fırsatları hakkında bilgi verdi.

Katılımın yoğun olduğu söz konusu seminere DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, DAÜ Fizik ve Kimya Bölümleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı ile Kimya Bölümü Öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı. Etkinlik sonunda Prof. Dr. Sakallı, Doç. Dr. Ateşin’e verdiği seminerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Prof. Dr. Aykut Hocanın’a Ziyaret

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı makamında ziyaret eden Doç. Dr. Ateşin, DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Hocanın, ziyaret sırasında DAÜ hakkında bilgiler vererek Doç. Dr. Ateşin’i ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını bildirdi. Ziyaret sonunda Prof. Dr. Hocanın Doç. Dr. Ateşin’e Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdiminde bulundu. Ziyarette DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, DAÜ Fizik ve Kimya Bölümleri Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı, Kimya Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Osman Yılmaz, Prof. Dr. Elvan Yılmaz ile Prof. Dr. Mustafa Gazi de hazır bulundu.

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16/12/2021 15:10