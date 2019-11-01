Dövizde son durum (1 Kasım 2019)
Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.
01/11/2019
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Dolar/TL haftanın son işlem gününde 5,70'in üzerinde hareket ediyor.
Bankalararası piyasada dolar 5,71-5,72 bandında işlem görüyor.
Türkiye Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, dünkü açıklamasında bu yıl için enflasyon tahmininin yüzde 12'ye çekildiğini açıklarken, faiz indiriminde alanının azaldığı mesajını verdi.
Euro/TL de 6,40'ın hemen altında seyrediyor.
Sterlin ise 7,40 seviyelerinde işlem görüyor.