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Dövizde son durum (1 Kasım 2019)

Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.

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01/11/2019

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Dövizde son durum (1 Kasım 2019)

Dolar/TL haftanın son işlem gününde 5,70'in üzerinde hareket ediyor.

Bankalararası piyasada dolar 5,71-5,72 bandında işlem görüyor.

Türkiye Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, dünkü açıklamasında bu yıl için enflasyon tahmininin yüzde 12'ye çekildiğini açıklarken, faiz indiriminde alanının azaldığı mesajını verdi.

Euro/TL de 6,40'ın hemen altında seyrediyor.

Sterlin ise 7,40 seviyelerinde işlem görüyor.

01/11/2019 09:25
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