Dövizde son durum (1 Kasım 2019)

Dolar/TL haftanın son işlem gününde 5,70'in üzerinde hareket ediyor.



Bankalararası piyasada dolar 5,71-5,72 bandında işlem görüyor.



Türkiye Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, dünkü açıklamasında bu yıl için enflasyon tahmininin yüzde 12'ye çekildiğini açıklarken, faiz indiriminde alanının azaldığı mesajını verdi.



Euro/TL de 6,40'ın hemen altında seyrediyor.

Sterlin ise 7,40 seviyelerinde işlem görüyor.

01/11/2019 09:25