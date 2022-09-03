DP, belediye başkanlıkları ve belediye meclis üyeliği için müracaat kabul etmeye başladı

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03/09/2022

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DP, belediye başkanlıkları ve belediye meclis üyeliği için müracaat kabul etmeye başladı

Demokrat Parti (DP) belediye başkanlıkları ve belediye meclis üyeliği aday adaylığı için müracaat kabul etmeye başladı.

Demokrat Parti Genel Sekreteri Hakan Cenapoğlu’nun konuyla ilgili yazılı açıklamasında başvuruların adayların bağlı olduğu ilçelere yapılacağı kaydedildi.

Açıklamasında belediye seçimlerinin KKTC halkı adına en iyi şekilde geçmesini temenni eden Cenaopğlu, “18 belediye ile gireceğimiz KKTC belediye seçimlerinin reforumcu, çağdaş belediye anlayışı ile gerçekleşmesi, halkımıza umut kaynağı olacak ve yeni reforumcu belediyeler ile beldelerimiz hakettiği konuma talınacaktır” dedi.

03/09/2022 14:02
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