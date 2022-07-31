DP Milletvekili Akpınar, DP’nin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum

Demokrat Parti (DP) Girne Milletvekili Serhat Akpınar, 1992 yılında kurulan Demokrat Parti’nin 30’uncu yıl dönemi dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Demokrat Parti’nin 30 yıllık birikimi ile aydınlık bir geleceğe yürüyoruz” dedi.

DP Milletvekili Serhat Akpınar yaptığı yazılı açıklamada, Demokrat Parti’nin 30 yaşında olduğunu belirterek, “Kurucu Cumhurbaşkanımız, Liderimiz ve Öderimiz Merhum Rauf Raif Denktaş’ın ilkeleri ve düşünceleri ile, Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile olan bağımızın koruyucusu, yürütücüsü ve savunucusu olan Demokrat Parti’nin, 30 yıllık birikimi ile aydınlık bir geleceğe yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti’nin yenilikçi duruşu ve geleceğe ışık tutan vizyonu ile “Tek Gailemiz Kıbrıs Türkü; Tek Gailemiz Kıbrıs Türkü’nün geleceği” demeye ve Kıbrıs sorununa adil, iki devletli bir çözüm ve yeni dünya vizyonu çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti ile yürümeye devam edeceğini söyleyen Akpınar, DP’nin bir parçası olmaktan duyduğu gururu dile getirdi.

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31/07/2022 12:32