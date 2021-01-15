Dr. Fazıl Küçük, 37'nci ölüm yıldönümünde anılıyor

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15/01/2021

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Dr. Fazıl Küçük, 37'nci ölüm yıldönümünde anılıyor

Kıbrıslı Türklerin özgürlük mücadelesinin Özgürlük Mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, 37’nci ölüm yıldönümünde Anıttepe Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda saat 10.26 başlayan törenle anılıyor.

Tören, çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilerek yarıya indirilmesiyle devam etti..

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Anıt Özel Defteri'ni imzalanmasından sonra sırasıyla Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak.

 

15/01/2021 10:28
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TAGS: Dr. Fazıl Küçük, ölüm yıldönü, mehmet küçük, kktc
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