Dr. Öyken: İklim değişikliğinde bilimsel bir çözüm için henüz kaybedilmiş bir şey yok

Uzman Biyolog Dr. Türkay Öyken, 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP26), 'dünya için son şansımız' olarak tanımlandığına dikkat çekerek, özellikle bir ada ülkesi olarak bu çağrının ülkemiz için son derece önem ifade ettiğini kaydetti.

Geçen yılları en başta ülkemiz ve dünya olarak kaybettiğimizi ifade eden Dr. Öyken, “Fakat bilimsel bir çözüm için henüz kaybedilmiş bir şey yok! Bilimin ışığında uzman destekli alınacak doğru kararlar ve atılacak doğru adımlar ile bir ada ülkesi olmamızdan dolayı üzerimizdeki dezavantajı avantajlara çevirmek mümkün olacaktır” dedi.

Dr. Türkay Öyken, “İklim değişikliği farkındalık günleri” nedeniyle kaleme aldığı “İklim sanatçı, biz seyirci” başlıklı yazısında şu görüşlere yer verdi:

“İklim sanatçı, biz seyirci”

“İklim değişikliğini duyduğumuz zaman çoğumuzun ilk alına gelen sıcaklıklardaki artıştır. Fakat ‘iklim değişikliği’ sanıldığının aksine yalnızca sıcaklıklardaki artıştan ibaret değildir. Kuraklık, seller, şiddetli rüzgârlar gibi aşırı hava olaylarının sıklığı ve etkisinde artış, okyanus ve deniz suyu seviyelerinde yükselme, okyanusların asit oranlarında artış, buzulların erimesi gibi etkenler sonucunda bitkiler, hayvanlar ve ekosistemlerin yanı sıra insan toplulukları da ciddi risk altındadır.

Bilim dünyası, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için ortalama sıcaklıklardaki artışın azami 2°C ile sınırlanması gerektiğini belirtiyor. Bu hedefin tutturulması için atmosferdeki CO2 oranının 450 ppm gibi bir seviyeyi aşmaması gerekiyor. Ancak mevcut dünya düzeni ve uygulamalar ile bu orandaki artışın devam edeceği ne yazık ki ortada.

Birçoğumuz gerek TV kanallarından gerekse sosyal medyadan duymuş olacak ki, İskoçya'nın Glasgow kentinde geçtiğimiz hafta Pazar günü başlayan ve 12 Kasım'a kadar devam edecek olan 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26), 'dünya için son şansımız' olarak tanımlanıyor. Özellikle bir ada ülkesi olarak bu çağrı bizim için son derece önem ifade ediyor.

COP26’yı kısaca bir yorumlayacak olursak; Paris İklim Anlaşması'nın imzalandığı 2015'ten bu yana kaydedilen gelişmenin değerlendirileceği ilk zirve olacak. Paris İklim Anlaşmasını, insanlığın iklim felaketinden kaçınmak için ortaya koyacağı ‘oyun planı’ olarak özetleyebiliriz. Yakın geçmişe bakarak neler başarıldığı ve hangi konularda başarısız olunduğunun muhasebesi yapılacak.

Paris Anlaşması'nda ülkelerin uymakla yükümlü olduğu belirlenen hedefler; sera gazlarını azaltılmak, yenilenebilir enerji üretimine hız vermek, küresel ısınmayı 2°C'nin ‘oldukça altına’ indirmek ve mümkünse 1,5°C ile sınırlamak, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etmeleri için yoksul ülkelere maddi yardım yapmak gibi benzeri birçok madde bulunuyor.

Bu zirvenin en önemli noktalarından biri de, beş yılda bir ‘yolun neresinde olduğumuzu’ görmek için değerlendirme yapmaktı. Bunun ilki 2020 yılına işaretliydi ancak koronavirüs salgını nedeniyle COP26, 2021'e ertelendi.

Elbette Covid-19 salgını sağlık alanında hasarlara yol açtığı gibi çevre üzerinde de birçok şeyi değiştirdi. Pandemi yalnızca zirveyi bir yıl ötelemekle kalmadı, birçok çalışmayı da frenledi. Bardağın dolu tarafından bakacak olursak, pandemi ‘ekonomik toparlanma’ hakkında düşünmemiz için de eşsiz bir fırsat sundu. Bu sıklıkta uçmak zorunda mıyız? Trafiğin en yoğun olduğu saatlerdeki karbon salınımı, uzaktan çalışma yoluyla azaltılabilir mi? Sanayi devrimi sonrası kentleşmenin yarattığı tahribatı restore etmeyi hedefleyen ‘kentsizleştirme’ bir seçenek olabilir mi? Ve benzeri birçok soru, akıllarda yer etti.

ABD Başkanı Joe Biden şimdiden Donald Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararını geri çevirdi ve iklim dostu politikaların ABD ekonomisinin toparlanma sürecinde öncelik taşıyacağını ilan etti. COP26'da bir araya gelen tüm ülkelerin iklim değişikliğine karşı net ve kararlı adımlar atması ve uzun erimli hedefler belirlemesi umuluyor.

Yapılan araştırmalara göre, sıcaklığın 50 santigrat derecenin üzerine çıktığı gün sayısı, son 40 yılda iki katına çıktı.

Eskisine göre daha çok bölgede görülen bu durum, insan sağlığına daha önce görülmemiş etkilerde bulunuyor ve yaşamı ciddi şekilde etkileyebiliyor. 50°C üzerinde sıcaklığın görüldüğü gün sayısı, son 40 yılın her 10 yıllık bölümünde de artış gösterdi. 1980 ile 2009 arasında termometreler yılda 14 gün 50°C üzerini gösterirken, 2010-2019 yılları arasında bu sıcaklıktaki gün sayısı 26'ya çıktı. Aynı dönemde, 45°C üzeri sıcaklıklar yılda ortalama iki hafta daha fazla görüldü.

‘COP26'dan neler bekleniyor?’

COP26'nın birçok mantıklı ve uzman destekli doğru adımlar atılırsa ulaşılabilir hedefi var aslında… Öncelikle Madrid'de yapılan bir önceki COP25 zirvesinde çözümsüz kalan birçok konu var.

Birinci öncelik, ülkelerin 2030'a kadar karbon salınımını azaltmak için daha agresif ve hızlı adımlar atması ve bu yüzyılın ortasına kadar sıfır karbon salınımı hedefine uymalarını sağlamak olacak.

Bir diğer tartışma da doğa bazlı çözümler üzerine olacak. Bunun anlamı, iklim değişikliğiyle mücadelede yine doğanın kendisinden faydalanmak. Örneğin, seller ve kum fırtınalarının önüne geçmek için ağaçlandırma çalışmaları ya da karbon soğurma gibi çözümler üzerine tartışılacak.

Ekosistemleri korumak ve kömür kullanımını bitirmek gibi özel amaçlar için de hedefe dönük girişimler oluşturulması bekleniyor.

Geçen yılları en başta ülkemiz ve dünya olarak kaybettik. Fakat bilimsel bir çözüm için henüz kaybedilmiş bir şey yok! Bilimin ışığında uzman destekli alınacak doğru kararlar ve atılacak doğru adımlar ile bir ada ülkesi olmamızdan dolayı üzerimizdeki dezavantajı avantajlara çevirmek mümkün olacaktır.”

Bu habere tepkiniz:



05/11/2021 10:41