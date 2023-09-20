'Dünya Barış Günü' paneli yarın AKM Lefkoşa’da yapılacak

Kıbrıs Barış Araştırmaları Merkezi’nin açılış etkinliği ve “Dünya Barış Günü” paneli yarın Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Lefkoşa’da yapılacak.

Verilen bilgiye göre, “Dünya’da ve Bölgemizde Sürdürülebilir Barış Bağlamında Mevcut Durumun Değerlendirilmesi” başlıklı panel, Kıbrıs’ta barış ve iş birliği üzerine fikir alışverişi yapmayı ve bu konularda akademik bir diyalog kurmayı amaçlıyor.

Moderatörlüğünü Dünya Barış Üniversitesi’nden Doç. Dr. Direnç Kanol’un yapacağı panel yarın 10.00-12.30 saatleri arasında AKM Lefkoşa’da Küçük Salon’da yer alacak.

Açılış konuşmaları ile başlayacak panelde, Yakın Doğu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nur Köprülü, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Gülay Umaner Duba, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden Doç. Dr. Dilek Latif, Yakın Doğu Üniversitesi’nden Dr. Zehra Azizbeyli ve Dünya Barış Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Emine Eminel Sülün konuşmacı olacak.

Panel, soru ve cevaplar ile sona erecek.