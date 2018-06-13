Dünya Kupası'na 1 gün kala kovuldu!

Konuyla ilgili açıklamayı İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales yaptı. İlk önce 11.30’da düzenlenmesi beklenen basın toplantısı bir saatten fazla uzadı. Lopetegui ile basın toplantısına çıkacağı açıklanan Rubiales daha sonra tek başına açıklama yaptı.

Görev sonlandırma kararını açıklayan Luis Rubiales, “Real Madrid’n en iyi teknik direktörü almak istemesini anlıyorum. Ancak Milli Takım İspanya’ya aittir ve işler bu şekilde yürümüyor. Lopetegui, bilgimiz olmadan Real Madrid’e imza attı. İhanete uğramış hissetmiyorum ama olması gereken buydu. Çok iyi bir teknik adamdı ancak bu davranışı kabul edemezdik. Lopetegui ile yolları ayırmak zorunda kaldık. ” dedi.

Federasyon, Lopetegi”nin sözleşmesini geçtiğimiz ay 2020’ye kadar uzatmıştı.

İspanya Milli Takımının başına Real Betis Teknik Direktörü Kike Setien’in geçmesi bekleniyor.