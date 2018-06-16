Dünya Kupası'nda Günün Maçları

Rusya'da düzenlenen 2018 Rusya Dünya Kupası, bugün oynanacak 4 maçla devam edecek. D Grubu'nda Messi'li Arjantin, İzlanda ile karşılaşırken, Hırvatistan da Nijerya ile maç yapacak. C Grubu'nda ise Fransa - Avustralya ve Peru - Danimarka maçları oynanacak.

FRANSA - AVUSTRALYA

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda bugün 4 maç oynanacak.

Günün ilk maçında Fransa, Avustralya ile karşıya gelecek.

FRANSA - AVUSTRALYA

Türkiye saati ile 13.00'da başlayacak olan Fransa Avustralya maçını TRT 1 kanalı canlı ve şifresiz yayınlayacak.

ARJANTİN İZLANDA

Günün ikinci maçında ise D Grubu'nda Messi'li Arjantin, İzlanda karşısında galibiyet arayacak.

Mücadele Moskova'da Spartak Stadyumu'nda oynanacak.

ARJANTİN İZLANDA

Futbolseverler 16.00'dan itibaren Arjantin İzlanda maçını TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz izleyebilecek.

PERU DANİMARKA

Saat 19'daki mücadelede ise C Grubu'nda Peru ve Danimarka karşı karşıya gelecek.

PERU DANİMARKA

Peru Danimarka maçı TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

HIRVATİSTAN NİJERYA

Günün kapanış maçında ise Hırvatistan ve İzlanda karşılaşacak.

Kaliningrad Stayumu'ndaki maç Türkiye saati ile 22.00'da başlayacak.

HIRVATİSTAN NİJERYA

Hırvatistan Nijerya maçı da TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz yayınlanacak.