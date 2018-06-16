Dünya Kupası'nda Günün Maçları
2018 Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar oynanacak?
16/06/2018
Rusya'da düzenlenen 2018 Rusya Dünya Kupası, bugün oynanacak 4 maçla devam edecek. D Grubu'nda Messi'li Arjantin, İzlanda ile karşılaşırken, Hırvatistan da Nijerya ile maç yapacak. C Grubu'nda ise Fransa - Avustralya ve Peru - Danimarka maçları oynanacak.
FRANSA - AVUSTRALYA
Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda bugün 4 maç oynanacak.
Günün ilk maçında Fransa, Avustralya ile karşıya gelecek.
FRANSA - AVUSTRALYA
Türkiye saati ile 13.00'da başlayacak olan Fransa Avustralya maçını TRT 1 kanalı canlı ve şifresiz yayınlayacak.
ARJANTİN İZLANDA
Günün ikinci maçında ise D Grubu'nda Messi'li Arjantin, İzlanda karşısında galibiyet arayacak.
Mücadele Moskova'da Spartak Stadyumu'nda oynanacak.
ARJANTİN İZLANDA
Futbolseverler 16.00'dan itibaren Arjantin İzlanda maçını TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz izleyebilecek.
PERU DANİMARKA
Saat 19'daki mücadelede ise C Grubu'nda Peru ve Danimarka karşı karşıya gelecek.
PERU DANİMARKA
Peru Danimarka maçı TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.
HIRVATİSTAN NİJERYA
Günün kapanış maçında ise Hırvatistan ve İzlanda karşılaşacak.
Kaliningrad Stayumu'ndaki maç Türkiye saati ile 22.00'da başlayacak.
HIRVATİSTAN NİJERYA
Hırvatistan Nijerya maçı da TRT 1 kanalından canlı ve şifresiz yayınlanacak.