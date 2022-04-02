Durakta unutulan telefonu aldı

Lefkoşa’da meydana gelen bularak sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı S. G. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Turgay Ok olayla ilgili bulguları aktardı. Ok huzurda bulunan zanlı S. G’nin 09.09.2021 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen Bularak Sirkat suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis 09.09.2021 tarihinde saat 10.00 raddelerinde Lefkoşa Girne Kapısı yanında bulunan durakta Lefkoşa’da sakin O.S’nin tarafından bırakılan Samsung A12 Marka cep telefonunu 01.04.2022 tarihinde mesele ile ilgili yapılan operatörlerinden temin edilen görüşme dökümlerinde yapılan soruşturma neticesinde S. G.’nin sirkat ettiğinin tespit edildiğini ve derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis soruşturmanın yeni başlamış olduğunu temin edilecek ifadeler ve alınan ifadelerin teyit tekzibi yapılması gerektiğini belirterek ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

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02/04/2022 12:29