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Ekonomi Bakanı Taçoy, Kastamonu Valisi Karadeniz ile Görüştü

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19/10/2019
HK

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Ekonomi Bakanı Taçoy, Kastamonu Valisi Karadeniz ile Görüştü

Uluslararası Anadolu Adli Bilimciler Kongresi'ne katılmak üzere Kastamonu'ya giden Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz’i ziyaret etti.

Vali Karadeniz, Taçoy’u valiliğin kapısında karşıladı. Görüşmede gün anısına hediye teatisinde de bulunuldu.

Taçoy, bugün başlayacak ve 21 Ekim’de tamamlanacak Uluslararası Anadolu Adli Bilimciler Kongresi'nin açılışında konuşma yaptı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, Ankara’da da bir dizi temasta bulunmuştu.

19/10/2019 15:58
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TAGS: hasan taçoy, haber, kıbrıs, Kastamonu Valisi Karadeniz
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