El bombası, canlı mermi ve av tüfeği fişeği bulundu

Güvercinlik’te dün bir binada yapılan aramada el bombası, canlı mermi ve av tüfeği fişeği ele geçirildi

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30/08/2023

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El bombası, canlı mermi ve av tüfeği fişeği bulundu

Güvercinlik’te dün M.A.(E-35)’nın kullanımında bulunan bina içerisinde polis tarafından yapılan aramada; bir adet el bombası, muhtelif ebatlarda 467 adet canlı mermi, 46 adet boş kovan,  11 adet GKRY menşeili av tüfeği fişeği, 23 adet patlayıcı torpil, 494 adet hava tüfeği saçmaları ve 15 adet çeşitli boy ve ebatlarda eski eser olduğuna inanılan çömlek tespit edilerek emare olarak alındı. M.A. tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor. 

30/08/2023 11:12
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TAGS: Güvercinlik, haber, kıbrıs
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