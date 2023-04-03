El-Sen Meclis önünde eylem yapıyor

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03/04/2023

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El-Sen Meclis önünde eylem yapıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın “Aksa’ya yeni alım garantili anlaşmaların önünü açacağı” gerekçesiyle Meclis önünde eylem yapacak.

Meclis önünde saat 10.00’da başlaması beklenen eyleme destek vermek amacıyla Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) da bugün Meclis’te tam gün grev yapıyor.

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, cuma günkü toplantısında, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı oy çokluğu onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etmişti.

 

03/04/2023 09:16
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TAGS: El-Sen, Meclis, eylem
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