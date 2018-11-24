Elektrik Kurumu, Sosyal Medya Aracılığı ile Özür Diledi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yıldırım düşmesi sonucu elektrik dağıtım şebekesinde meydana gelen sorunlardan dolayı sosyal medya aracılığı ile vatandaştan özür diledi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, 23 Kasım 2018 Cuma günü ve 24 Kasım 2018 Cumartesi günü erken saatlerinde ülke genelinde etkili olan kötü hava koşulları ve buna bağlı olarak ağırlıkla yıldırım düşmeleri sonucu elektrik dağıtım şebekesinde birçok noktada küçüklü-büyüklü arızalar meydana geldiği belirtilerek "meydana gelen arızaların giderilebilmesi için tüm ekiplerimiz ilave personel takviyesi ile dünden itibaren gece boyunca görevlerine devam etmiştir." denildi

Elektrik Kurumu, kötü hava koşullarına rağmen devam eden arıza giderme çalışmaları bazen zaman aldığına vurgu yaptı.

Elektrik Kurumu'nun açıklamasında "Doğal afet denebilecek düzeydeki hava koşullarına rağmen, elektrik dağıtım şebekemizde meydana gelen arızaların tamamına yakını giderilmiştir. Elektrik kesintileri nedeniyle elimizde olmayan nedenlerle yaşatmış olabileceğimiz mağduriyetler için özür diler, anlayışınız için size teşekkür ederiz. Olası arıza ihbarlarınız ve diğer tüm konularda 60 00 960 numaralı Çağrı Merkezi hattımız 7/24 hizmetinizdedir" ifadeleri kullanıldı.