En büyük aşı üreticisinde aşı azalıyor

Dünya genelinde aşıların yüzde 60’ını üreten Hindistan’da corona virüsü aşısı krizi patlak verdi… Dünyanın en büyük aşı üreticisi olan Hindistan Serum Enstitüsü’nün de bulunduğu ve dünyanın en büyük aşı üreticisi olan Hindistan’da aşı üretimi büyük sekteye uğradı.

ABD merkezli medya kuruluşu CNN’de yer alan haberde ülkenin son dönemde aşı üretimini yavaşlatmak zorunda kaldığı belirtildi. Dünya çapında birçok ülkenin dahil olduğu COVAX isimli aşı paylaşım inisiyatifine de aşı üreten Hindistan’da vakaların artmasıyla birlikte aşıların üretiminde ve aşı temininde çok ciddi sıkıntılar oluştuğu aktarıldı.

VAKALAR ARTINCA AŞI DAĞITIMINA KISITLAMA GELDİ

14 milyondan fazla insanın corona virüsüne yakalandığı Hindistan’da sıkı önlem ve yasakalara rağmen vaka sayısının artmasıyla birlikte aşı üretimi yavaşladı. Hindistan’da en az 5 eyalette aşı sıkıntısı yaşanırken COVAX de geçen ay yaptığı açıklamada, “Hindistan Serum Enstitüsü’nden gelecek aşılar Mart ve Nisan ayında gecikecek. Bunun sebebi de Covid-19 aşısına Hindistan’da olan yüksek talep” ifadesini kullanmıştı.

Bugüne kadar 28 milyon doz AstraZeneca aşısı temin eden Hindistan Mart ayında 40 milyon ve Nisan ayında da 50 milyon aşı üretmeyi planlıyordu. Fakat ülkede vaka sayısının çok hızlı bir şekilde artmasıyla Hindistan hükümeti aşıların ülke dışına gönderilmesine kısıtlama getirdi.

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18/04/2021 09:19