En fazla oy Eziç’e, Avunduk YK’dan çekildi

Sanayi Odası’nın olağan genel kurulunda mevcut başkan Candan Avunduk ile yarışan Ali Kamacıoğlu kazandı.

Hem mühür hem de karma seçimde rakibine üstünlük sağlayan Ali Kamacıoğlu Sanayi Odası’nın yeni başkanı seçildi.

En fazla oyu Eziç aldı

Sanayi Odası Yönetim Kurulu seçiminde başkan adaylarından fazla oy alan Sıla Eziç ciddi bir destek gördü.

Candan Avunduk ve yeni seçilen Ali Kamacıoğlu’ndan fazla oy alan Sıla Eziç, genel kurulun yıldızı oldu.

Liste oylarından da Kamacıoğlu çıktı

Saat 18:00’de tamamlanan oy verme işleminin ardından yapılan oylamada üyeler tam listeye mühür veya karma olarak oy verebildi.

Tam listeye oy verenler arasından da 223 oy Ali Kamacıoğlu ekibinin 183 oy ise Candan Avunduk’un listesine çıktı.

Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, sonuçlarından ardından yaptığı açıklamada Yönetim Kurulu’ndan çekilerek yeni ekibe başarılar diledi.

KTSO 35. Olağan Genel Kurul seçim sonuçları şöyle:

Asil üyeler; “SILA EZİÇ, ALİ KAMACIOĞLU, ERGÜN OZA, MUSTAFA ERSÖZLÜ, MUSTAFA BETMEZOĞLU, HALİL ONALT, HÜSEYİN RUSO, ABDULLAH EMİRZADEOĞLULARI, YAPRAK ÖZYALÇIN, SERCAN GÖRGÜNER BAHÇECİ ve HÜSEYİN CİDDİ”

Yedek üyeler: “MEHMET ÇILDIR, HASAN KAYMAKAM, ATİLLA BULANCAK”

Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin görevleri yapılacak ilk Oda Yönetim Kurul toplantısının ardından belirlenecek.

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22/05/2021 21:01