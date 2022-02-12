“En güzeli iyilikte yarışalım” sloganıyla Vakıflar TKS ülkemizi temsil etti

T-şörtlerinin üzerinde “En güzeli iyilikte yarışalım” sloganıyla oynayan Vakıflar engelli basketbol takımımız bugün bizi İstanbulda Fenerbahçeye karşı başarıyla temsil etti.

KKTC’yi başarıyla temsil eden Vakıflar TKS Basketbol takımı, İstanbul’da Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile mücadele etti. Karşılaşma, Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın 109-35 üstünlüğüyle tamamlandı.

Vakıflar TKS Basketbol takımının KKTC’yi başarıyla temsil ettiği maçta, sporcuların tişörtlerinin üzerinde “En güzeli iyilikte yarışalım” sloganının yer alması dikkatlerden kaçmadı.

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12/02/2022 18:54