Enerjide oggalı zam hesapları gündemde

KIB- TEK’E İSTİHDAM YAPIP BORÇLANMAYA GİTTİLER. BİNBOĞA’DA İSTİHDAM YAPIP YEME ZAM YAPTILAR… ENERJİDE OGGALI ZAM HESAPLARI GÜNDEMDE

KURUMLARI KÖTÜ YÖNETENLERDEN HESAP SORULMUYOR. DEVLETİN MALLARI SİZİN İSTİHDAM YA DA İHALE OYUNLARINIZI DÖNDÜREREK ZENGİNLEŞECEĞİNİZ YERLER OLMAMALI

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, bankada bulunan ve bir tür borçlanma durumundaki over draft hesabınI 120 milyon Türk Lirası olarak güncelledi. Neden? Parası yok. İhale yapamıyor. Taşıma ücretini Türkiye’nin ödediği yakıtı alırken zorlanıyor. Ambarları boşaldı, araçları eskidi. Ek maaş yükü 8 milyon TL ayda…

Ama aynı kurumun yöneticileri hiç utanmadan 175 istihdam yaptılar. 75 tanesini münhalle aldılar, geriye kalan 100 kişiyi, Ali senin Mehmet benim, örgüt senin, ilçe benim, çoğu UBP, biraz DP biraz YDP diye paylaştılar. Günün sonunda kuruma tam 10 milyon TL aylık yük bindi.

Ayranı yok içmeye, atla gider çeşmeye. Tam da bu durum. Parası olmayan kurum, istihdam konusunda son derece hovarda, son derece partizan, son derece ahmak. Ahmak dedimse biraz alttan aldım. Çok daha ağır ifadeler de kullanılır ama, terbiyem müsait değil.

Kuruma ait sendika başkanı, batmak üzere olan, habire borçlanan, vatandaşa büyük bedeller ödeten kuruma oğlunu istihdam etti. Hiç utanmadan, oğlu banka hesabını maaşı yatsın diye muhasebeye bildirirken, o da kamuoyunu kendisine komplo kurulduğuna ikna etmeye çalıştı.

İnanan oldu mu? Hayır. Hepimizle dalga geçtiler, sendika sussun diye başkanın ağzına bir parmak bal çaldılar. Sonuçtan memnun başkan nasıl olsa kendisi emekli olacak, çocuğunun maaşını da garanti altına aldı, gerisini eşek tepsin modunda davranmaya devam ediyor.

Kıb-Tek tam da bu anlamda Kooperatif Merkez Bankası iştirakleri için örnek oldu. Binboğa gibi, Koop-Süt gibi mali olarak zor günler geçiren, ayakta kalmak için yem ve süt ürünleri fiyatlarına sürekli zam yapan bu kurumlara istihtamlar gündeme geldi. Bu kez oyun farklı oynandı

Kıb-Tek’teki istihdamları eleştirirken, programdan bir çağrıda bulunmuştum. Demiştim ki: Ey Demokrat Partililer uyanın. Örgüt başkanlarının yakasına yapışın. İştiraklere istihdam yapılacak. Siz de bu ayrıcalıktan yararlanın. Bir şey biliyoruz da uyardık. Nitekim iştiraklerde kıyamet koptu.

Bugün programda uzun uzun anlatacağım. Ama özetle Başbakan Ünal Üstel, KIBTEK’te yapmadığını iştiraklerde yaptı. En güvendiği ismi yetkili olarak oraya atadı. İstihdamları durdurdu, yem fiyatlarını geri aldı, süt ürünlerine yapılacak zammın durdurulmasını istedi.

En basit tabirle Demokrat Parti’ye darbe yaptı. Umarım Şeker Sigorta’da başlayan yanlışlıkları da görür. Aylar önce bir gazeteci olarak sorumlu bir şekilde uyarmıştık: Kooperatif Merkez Bankası ve iştiraklerini derhal Demokrat Parti soygun ve vurgun zihniyetinden kurtar.

Detayları belgeleri ile birlikte programda anlatacağım. Aklımın almadığı bu ülkede piyasayı ucuzlatması gereken kurumlar neden pervasızca talan ediliyor. Başbakan Ünal Üstel Binboğa ve Koop Süt’te gösterdiği hassasiyeti Kıb- Tek’te neden göstermedi?

Kooperatif Şirketler Mukayyidi kendi yetkisinde olan ve engellemesi gereken istihdamları neden engellemedi? Demokrat Parti iştirakleri neden çiftlik olarak kullanıyor? Hem süreci anlatacağız hem de detayları sizlerle paylaşacağız. Umarım utanması gerekenler utanır.