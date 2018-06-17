Engelli yürüyüş yolu işgal edildi

Mağusa bölgesinde dün çekilen 2 fotoğrafa sosyal medya üzerinden tepki yağdı. Görme engelli vatandaşların yürüyüş yolunun üzerine park eden şoförleri birçok vatandaş eleştirdi. Vatandaşlar herkesin daha duyarlı olması gerektiğine dikkat çekerek “Çift sarı çizgiyi anlarım, ama engelli bir vatandaşın yürüyüş yolunun işgal edilmesini anlayamam” dedi. Bazı vatandaşlar ise devletin önlem alması gerektiğini savundu.