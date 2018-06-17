HABER KIBRIS

Engelli yürüyüş yolu işgal edildi

Mağusa bölgesinde dün çekilen 2 fotoğrafa sosyal medya üzerinden tepki yağdı

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17/06/2018

Engelli yürüyüş yolu işgal edildi
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Mağusa bölgesinde dün çekilen 2 fotoğrafa sosyal medya üzerinden tepki yağdı. Görme engelli vatandaşların yürüyüş yolunun üzerine park eden şoförleri birçok vatandaş eleştirdi. Vatandaşlar herkesin daha duyarlı olması gerektiğine dikkat çekerek  “Çift sarı çizgiyi anlarım, ama engelli bir  vatandaşın yürüyüş yolunun işgal edilmesini anlayamam” dedi. Bazı vatandaşlar ise devletin önlem alması gerektiğini savundu.

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TAGS: engelli, engelli yürüyüş yolu, engelli yerine park, haber kıbrıs
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