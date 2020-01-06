Engelliler Dayanışma Derneği: Beyaz baston kullanımı önemli

Suay 7 - 14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

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06/01/2020

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Engelliler Dayanışma Derneği: Beyaz baston kullanımı önemli

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği, görme engelli bir bireyin tek başına hareket edebilmesi, kimseye muhtaç olmadan dilediği yere gidebilmesi için beyaz baston kullanımına hakim olmak zorunda olduğuna dikkat çekti ve görme engelliler için bağımsız hareket eğitimlerinin devam ettiğini vurguladı.
Dernek Başkanı Ömer Suay 7 - 14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda, şu ana kadar bağımsız hareket eğitiminin 5. Dersini tamamladıklarını ifade etti ve katılımcıların önemli bir ilerleme kaydettiğini belirtti.
Beyaz bastonun görme engellilerin kimseye ihtiyaç duymadan, evinin dışında da hareket edebilmesine imkan tanıyan  önemli bir gereksinim ve simgesel bir araç olduğunu  ifade eden Suay, 7 - 14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nın da bu bilgilere dikkat çekmek ve yanlış görme engelli algısının ortadan kaldırılabilmesi için bir fırsat olduğunu  kaydetti.

06/01/2020 11:56
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TAGS: Engelliler, haber, kıbrıs, Dayanışma, Derneği:, Beyaz, baston, kullanımı, önemli
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