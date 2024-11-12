Ercan Havaalanında 43 Bin TL Çalan 73 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı

Ercan’da bulduğu para cüzdanından yaklaşık 43 bin TL çalan 73 yaşındaki adam tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, havaalanında bir şahsa ait para cüzdanıyla birlikte toplam bin ABD Doları, 100 Euro ve 4 bin TL nakit parayla muhtelif kartlar çalan S.N.K. (E-73) tutuklanırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Diğer polisiye haberler:

-Gazimağusa’da uyuşturucu

Gazimağusa’da, saat 17.00 sıralarında evinde polis ekipleri tarafından arama yapılan aramada üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan rulo şeklinde iki banknot bulunan F.K. (K-23) tutuklandı.

-İkamet izinsiz dört kişi tutuklandı

Öte yandan polisin dün ülke genelinde yaptığı denetimlerde, KKTC’de ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen dört kişiyi tutuklandı.