Erdoğan açıkladı! İşte sınırı geçen mülteci sayısı

Avrupa Birliği'nin (AB) göçmenler konusunda Türkiye'ye verdiği sözleri tutmadığını kaydeden Erdoğan, "Biz bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız ve bu devam edecek. Neden? AB sözünde durması lazım. Sözünü tutması lazım" diye konuştuSuriye’nin İdlib kentinde Türk askerlerine rejim güçlerinin saldırısında 36 askerin şehit olmasının ardından Türkiye’den Avrupa’ya geçmek isteyen göçmenlere sınır kapılarını açtığı duyurulmuştu.

Türkiye’nin kararının ardından binlerce mülteci Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya geçme hayaliyle sınır kapılarına ve kaçak geçiş bölgelerine akın etti.

Türkiye’nin denizden ve karadan geçişlerine müdahale etmediği mültecilerin kaçının sınırı geçtiğini ise Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

İstanbul Dolmabahçe Sarayı’ndaki çalışma ofisinde İstanbul’un AKP’li eski ve yeni milletvekillerine seslenen Erdoğan, Türkiye sınırlarından çıkan göçmenlerin sayısının 18 bini geçtiğini söyledi

‘KAPILARI AÇTIK, KAPATMAYACAĞIZ’

Erdoğan mülteci geçişiyle ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

* Ne dedik aylar önce ‘Böyle giderse kapıları açmak zorunda kalacağız.’ İnanmadılar. Biz dün ne yaptık? Kapıları açtık. Bu sabah itibariyle sınırı geçenlerin sayısı 18 bin oldu. Bugün herhalde 25 bin 30 bini bulabilir.

* Biz bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız ve bu devam edecek. Neden? AB sözünde durması lazım. Sözünü tutması lazım.

* Biz bu kadar mülteciyi bakmak, onları beslemek durumunda değiliz. Eğer dürüstseniz, samimiyseniz o zaman siz de buradan bir paylaşımda bulunacaksınız. Bulunmadığınız takdirde biz bu kapıları açarız.

29/02/2020 12:59