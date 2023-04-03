Erdoğan: Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretine ilişkin "Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır." dedi.

Erdoğan, ilçede yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış töreninin ardından Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti.

Ülkü Ocakları görevlileri tarafından karşılanan Erdoğan, burada ocak hakkında yetkilerden bilgi aldı.

Erdoğan, "Bir üstadım derdi ki '1'e 100' Gençler getirmesi lazım. Hani diyorlar ya 'gençlik bizde'. Onlara gençliğin kimde olduğunu 14 Mayıs'ta göstereceğiz. Neyle? Her genç 100 tane... Bizim de buğday taneleri gibi 100 binlerce taneyi inşallah 14 Mayıs'ta arttırmamız lazım." dedi.

Depremden sonra yapılan evlerin Elazığ halkı için devletin sahiplenmesinin nişanesi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Devletimiz halkını yalnız bırakmayacak. Sahiplenecek, sahipleniyor. Bu işi de en başarılı şekilde yürütüyoruz. Yoğun bir gayret var." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinde ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'nin, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesine ilişkin, "Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır." ifadelerini kullandı.

- "Büyükelçi olarak görevini bileceksin"

"Sen bundan sonra hangi yüzle Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyeceksin?" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim kapılar kapandı ona, bir daha göremezsin. Niye? Haddini bileceksin. Büyükelçi olarak görevini bileceksin. Bir büyükelçi nasıl çalışır, bunu öğreneceksin. Bunu öğrenmediğin takdirde bu kapı öyle yol geçen hanı değil, giremezsin. Onun için de inşallah 14 Mayıs'a iyi hazırlanıyoruz, iyi koşturuyoruz. Rabbimin de lütfuyla özellikle 6 milyonu aşkın gencimiz var. Bu gençlerimizin seçimlerdeki duruşu çok çok önemlidir."

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03/04/2023 12:44