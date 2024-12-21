Erdoğan: Özgürlükçü bir anayasaya kavuşmamız şart

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla Sivil Toplum Kuruluşları Kanaat Önderleri ve Muhtarlar Buluşmasında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin darbe anayasası kamburundan kurtulması şarttır. Ülkemizin ihtiyacını gördüğümüz için bu çağrıyı yapıyoruz." dedi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları;



"Siyasetimizde ayrımcılık yoktur. Sandıktan birinci çıkmak önemlidir ama aslolan milletin gönlüne girebilmektir.



Bu ülken yakın geçmişinde büyük acılar yaşandı. Milletin tercihleri yok sayıldı. Milli iradeye darbe vuruldu. 40 yıllık terörle mücadelemizde nice koçyiğit şehit düştü. Kürt kardeşlerimiz bir tarafta terör örgütünün diğer tarafta dikta sevdalısı bir grubun olduğu kisveye sıkıştırıldı.



Alevi ve Bektaşi vatandaşlarımız kimliklerini korkusuzca dile getiremiyordu. Başörtülü kız kardeşlerimizin eğitim hayatları kısıtlanmıştı. Toplumun ekseriyeti ya yasaklarla ya da yoksullukla boğuşuyordu. Allah'a hamdolsun bunun gibi birçok şeyi geride bıraktık. Türkiye'yi tekrardan ayağa kaldırdık.



Bizim siyaset felsefemizde ayrımcılık asla yoktur. Etnik kökeni, sandıktaki tercihi ne olursa olsun 85 milyonun hepsi bizim kardeşimizdir. Acımız bir, sevincimiz bir, istikbalimiz birdir.



Türkiye'nin darbe anayasası kamburundan kurtulması şarttır. Ülkemizin ihtiyacını gördüğümüz için bu çağrıyı yapıyoruz. Muhalefet ise sorunun büyümesi için elinden geleni ardına koymuyor. Yeni anayasa geç kalmış bir ihtiyaçtır."