Erdoğan: Sabotajın bedelini ağır ödersiniz

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kıbrıs'ta camiye düzenlenen saldırıyla ilgili, "Mabetlerimizin üstünde bu tür sabotajlara gitmenizin bedelini çok ağır ödersiniz. Bunların arkasında kimlerin olduğuyla ilgili arayış içerisindeyiz" dedi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Mabetlerimizin üstünde bu tür sabotajlara gitmenizin bedelini çok ağır ödersiniz"

[Güney Kıbrıs'ta camiye ırkçı saldırı] Güney Kıbrıs'taki bu operasyon karşılıksız kalmayacak. Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar Bey'in açıklamasına katılıyoruz. Mabetlerimizin üstünde bu tür sabotajlara gitmenizin bedelini çok ağır ödersiniz. Bunların arkasında kimlerin olduğuyla ilgili arayış içerisindeyiz. Bu camilerimizin güvencesi Güney Kıbrıs Yönetimidir.

"Katar ile yeni anlaşmalar imzalayacağız"

Türkiye-Katar ilişkileri, dostluğuyla stratejik perspektifiyle günden güne güçleniyor. Katar ile bugüne kadar siyasi, askeri, kültürel olmak üzerek 69 belge imzaladık. Yarın imzalayacağımız yeni anlaşmalarla dayanışmamızı daha da perçinleyeceğiz.

"Katar ile ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz"

Türkiye ve Katar güçlü duruşlarını koruyan iki devlettir. Katar ile ekonomiden savunmaya, ticaretten yatırıma kadar "kazan kazan" temeliyle ortaklığımızı güçlendirdik. Katar ile ikili ilişkilerimizde son yıllarda kaydedilen mesafeden inşallah bundan sonrası çok daha verimli şekilde devam edecektir.

"Körfezdeki kardeşlerimizle ilişkilerimizi ilerleteceğiz"

Doğu'da terörün karanlık gölgesi kalktıkça yatırımlar artacak. Biz ülkemizi büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz. Körfezdeki kardeşlerimizle ilişkilerimizi ilerleteceğiz. Körfez bölgesinde diyalog kapılarının tekrar açılması ve yanlış anlamaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz. Türk yapısı olarak, Türkiye olarak tüm Körfez ülkeleriyle olan birlikteliğimizi çok daha güçlendirerek devam ettirmekten yanayız. Muhalefetin rahatsızlıklarını biliyoruz. Ancak biz bu ilişkileri güçlendirmekte kararlıyız.

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06/12/2021 12:08