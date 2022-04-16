Erdoğan'dan enflasyon ve fahiş fiyat açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan; enerjiden gıdaya, madenlerden teknoloji ürünlerine kadar pek çok alanda yaşanan fahiş fiyat artışlarının tüm dünyanın ortak sıkıntısı olduğunu söyledi. ''İsteyen herkesin çalışacak işi var'' diyen Erdoğan, ''Enflasyonun da boynunu kırdığımızda artık hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır'' şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'daki Phaselis Tüneli açılışına İstanbul'da Dolmabahçe Ofis'ten canlı bağlantıyla katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz sahil yolu üzerindeki bu tünelin Antalya'nın batısındaki ilçeleriyle ulaşımına büyük kolaylık sağlayacağını, böylece Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Kaş, Kalkan gibi ilçelerin Antalya şehir merkezi ile irtibatının daha hızlı ve güvenli hale geleceğini söyledi.



Aynı şekilde ülkenin en önemli sebze yetiştirme merkezlerinden olan bu bölgeden yola çıkan ürünlerin kolayca diğer şehirlere ulaşabileceğini aktaran Erdoğan, "Bu tünel sadece vakit ve akaryakıt tasarrufuyla ülkemize yılda 31 milyon lira kazandıracak, karbon emisyonunda 1,8 bin ton azaltım sağlayacaktır" diye konuştu.

''FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI TÜM DÜNYANIN ORTAK SIKINTISI''



"Zahmetsiz rahmet olmayacağının bilinciyle bugün yaşadığımız sıkıntıları önümüzdeki dönemde kavuşacağımız büyük ve güçlü Türkiye'nin bedeli olarak görüyoruz" diyen Erdoğan, en büyük güçlerinin Türk milletinin birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunun altını çizdi.



Erdoğan, "Şayet bu uhuvvet iklimini kimsenin bozmasına müsaade etmez, hep birlikte 2023 hedeflerimize odaklanır, 2053 vizyonumuza sarılırsak, Allah'ın izniyle önümüzde durabilecek hiçbir güç yoktur" dedi.

Bu hakikatlerin sadece kendilerinin değil, rakiplerin de farkında olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bunun için de ekonomik zorluklar üzerinden milletimizin moralini bozacak siyasi mühendislik hesaplarıyla ülkenin rotasını değiştirecek her türlü oyunu sergiliyorlar. Dünyanın tamamında daha fazlasıyla yaşanan sıkıntıları sanki sadece Türkiye'ye mahsus gibi göstermeye çalışanların özellikle niyeti, milletin derdini dile getirmek değil küresel senaryoların borazanlığını yapmaktır. Altını çizerek tekrarlıyorum; enerjiden gıdaya, madenlerden teknoloji ürünlerine kadar pek çok alanda yaşanan fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır. Hatta Türkiye üretim gücü ve lojistik avantajlarıyla bu sıkıntıdan en az etkilenen ülkelerden biridir."



"TÜRKİYE SİYASİ OLARAK YAKIN TARİHİNİN EN İTİBARLI KONUMUNDADIR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletine şu çağrıda bulundu:



"Milletimden çoğu da mevsim etkisinden kaynaklanan istisnai durumları felaket tellallığının malzemesi haline dönüştürmeye çalışanlara itibar etmemesini istiyorum. Hamdolsun ülkemizde herkes can ve mal güvenliğine sahiptir. İsteyen herkesin çalışacak işi vardır. Devletimiz ihtiyacı olan herkesin yanındadır. Türkiye siyasi olarak yakın tarihinin en itibarlı konumundadır.



''ENFLASYONUN DA BOYNUNU KIRDIĞIMIZDA ARTIK...''



Ekonomide de hamdolsun üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor. Enflasyonun da boynunu kırdığımızda artık hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır."

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16/04/2022 16:46