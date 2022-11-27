Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadele ve Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin önemli mesajlar verdi. Faizin 2 yıl sonra tek haneye düştüğünü hatırlatan Erdoğan, ''Bundan sonra da bu böyle devam edecek. Merak etmeyin enflasyon da inecek'' dedi.

Faizde tek hareli rakamlara inileceğini söylediğini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Faizde tek haneliye indik mi, indik. Hadi bakalım şimdi bunu neyle izah edeceksiniz? Ve bundan sonra da bu böyle devam edecek. İşte 'Enflasyon şöyle böyle...' Merak etmeyin o da inecek. Bizim için önce faizdi ve faizi bu noktada tek haneye indirdik. Şimdi buradan yatırımcılara sesleniyorum, diyorum ki 'Bak hep size söyledim, gelin başta kamu bankaları olmak üzere size, ama dikkat, yatırım kredisi vermede kamu bankaları var. Ve yatırım kredisiyle hedefimiz nedir? Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme. Dünyada en hızlı büyüyen ülkeler arasına ülkemizi sokacağız. Durmak yok, yola devam bu kadar."

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27/11/2022 09:26