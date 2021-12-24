Erdoğan'dan hızlı fiyat indirimi çağrısı

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24/12/2021

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Erdoğan'dan hızlı fiyat indirimi çağrısı

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomi basını temsilcileriyle buluştu.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Biz göreve geldiğimizde IMF'ye olan borç 23,5 milyar dolardı. Bu borcu Mayıs 2013'te son taksidi ödeyerek işimizi bitirdik. Borcumuz olmadığı gibi kontağımız da yok. Ama ana muhalefet otellerde bazı çalışmaları yaptılar. Sözcüleri eski hazineci midir nedir, o kulislerin içerisinde bizzat bulundu. Bunlar bize IMF'yi tavsiye edenlerdir.

Şu anda Merkez Bankası rezervi 115 milyar doların üzerinde. Daha iyi konuma gelecek. Amacımız ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmaktır. 2008 finans krizi sonrası gelişmiş ülkeler bocalama halindedir. Gelimiş ülkeler bir yandan kendi aralarında mücadele ederken bir yandan gelişmekte olan ülkelerin paylarını alma derdindeler.

Döviz kurunda bir süredir anormal dalgalanma yaşadık. Uzunca bir müddet kurdaki dalgalanmaya faizi yükselterek durdurmak yönünde baskılara maruz kaldık. Kendi arkadaşlarımız arasında aynı yönde değerlendirmeler yapanlar olduğunu da itiraf ediyorum. Biz kendi programımızı uygulamakta ısrar ettik. Paketi açıklayınca kurun üzerindeki köpüğün bir günde ortadan kalktığını gördük.

Maliyetlerden bağımsız fahiş fiyat artışları yapanlar oldu. Buradan herkese sesleniyorum; günde birkaç defa fiyat listesi düzenleyenlerin etiket değiştirenlerin millet adına takipçisi olacağımızı hatırlatmak istiyorum. Dolardaki artışları hangi oranla yükseltiyorlarsa şimdi geri indirmelerini istiyoruz. İndirimlere başlayanlar var. Yükselişteki hıza ulaşmalarını istiyoruz. İndirimler gerçekleşmezse bakanlıklarımız ellerindeki tüm imkanlarla fahiş fiyatlarda ısrar edenlerin üzerlerine gidecek." 

24/12/2021 13:49
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TAGS: Erdoğan, hızlı fiyat indirimi
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