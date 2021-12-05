Erdoğan'ın mitingi öncesi bomba alarmı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bugün bir polis memurunun aracının altına tuzaklanmış bir patlayıcı bulundu. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine yönelik bir bombalı tuzak, polisin dikkati sayesinde önlendi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün bir dizi projenin açılışı için Siirt'teydi.

TRT Haberin haberine göre;Mardin Nusaybin'de, Çevik Kuvvet Büro Amirliğindeki bazı polis memurları Erdoğan'ın Siirt programı için görevlendirildi.

Siirt programında görevli polis memurlarından birinin özel aracının altına teröristler tarafından el yapımı patlayıcı yerleştirildiği tespit edildi.

Bölgeye çok sayıda bomba imha ekibi yönlendirildi. Ekipler, patlayıcıyı kontrollü şekilde imha etti.

Patlayıcıyı yerleştirenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı

Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araç üzerinde şüphelilere ait parmak izi taraması yaptı.Patlayıcıyı yerleştirenlerin yakalanması için başlatılan çalışma sürerken, Mardin polisi, polis memurunun evinin bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Nusaybin kent merkezinde ise aramalar devam ediyor.

TC İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "Cumhurbaşkanımızın Siirt ilimizde programı olduğu, programa takviye kuvvet olarak gidecek Mardin ili Nusaybin ilçesi Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görevli bir polis memurumuzun şahsi aracı ile bahse konu dış göreve gitmek için ikametinden ayrıldığı, kendisi gibi dış göreve gidecek polis memurunu ikametinden aldığı esnada arkadaşı araç altında bir cisim fark ettiği, yapılan inceleme de araç altı bomba düzeneği olduğu, bomba imha ekibimizin müdahale ettiği" bilgisine yer verildi.

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05/12/2021 09:08