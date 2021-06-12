Erhürman, Arıklı'ya kimin ellerini kıracağını sordu

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'nın Gazimağusa’daki Venedik Surları üzerine dikilen bayraklarla ilgili olarak yapmış olduğu açıklamyı eleştirdi. Tufan Erhürman, Erhan Arıklı'nın bayraklarla ilgili olarak ‘o bayraklara dokunan el kırılır’ ifadelerini kullanmasına tepki göstererek bir takım sorular yöneltti. Erhürman, Arıklı'nın Devletin resmi bir kurulunun üyelerinin ellerini kırmakla mı tehdit ettiğini sordu.

Erhürman'ın paylaşımı şöyle:

Sn. Arıklı Mağusa'daki Venedik Surları üzerine dikilen bayraklarla ilgili olarak "o bayraklara dokunan el kırılır" demiş. Böyle bir karar kimin yetkisinde? Anıtlar Yüksek Kurulu'nun. Sn. Arıklı'nın kıracağı eller bu Kurul'un üyelerinin elleri mi? Bir Bakan Devletin resmi bir kurulunun üyelerini ellerini kırmakla mı tehdit ediyor? Bu zihniyet, bu dil... Ne günlere kaldık!!!

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12/06/2021 13:43