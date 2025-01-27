Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ülkeye ithal edilen ve devlet tarafından el konulan 61 araç konuşuldu.

Meclisi Genel Kurulu'nda ithal araçlarla ilgili olarak kürsüye çıkan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, devlet tarafından el konulan 61 aracın kullanılmasının hukuka aykırı olduğunu kaydetti.

“Devlet burada suç işler duruma düşüyor. Bu yanlış uygulamaya bir an önce son verilmeli” diyen Erhürman, şöyle devam etti

“Çalıntı bir araç var. Mahkemeye bildirildi. Mahkemedeki aşama henüz tamamlanmadı. İthalatçının bunu bilerek yapıp yapmadığı, suçlu olup olmadığı tespit edilmedi. Devletin bu araçların Resmi Hizmet Araç olarak kullanmasına yetki veren bir mevzuat yok. Ve İngiliz yetkililer tarafından çalıntı olduğu resmi olarak bildirilmiş olmasına rağmen bu araçlar kullanıyor… ”

Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın “devletin itibarı” açıklamasına eleştiren Tufan Erhürman, “Başka memleketin ‘hırsızlıktır’ dediği malı kullanmak itibarsızlıktır” diye konuştu.

-Berova: 27 aracın gerçek sahiplerine bildirim yapıldı

Yeniden söz alan ve Erhürman’ı yanıtlayan Maliye Bakanı Özdemir Berova, Devlet Emlak Malzeme Dairesi’ne verilen 27 aracın gerçek sahiplerine bildirim yapıldığını, iade talep edilmeyeceği için bu araçlarla ilgili işlem başlatıldığını söyledi.

Berova, İncirli’nin 61 araçla ilgili konuşmasına hazırlıksız yakalandığını ifade ederek, bu araçlar konusunda hangi maddelerden hareket edildiğiyle ilgili yasal bilgiyi gelecek hafta paylaşabileceğini söyledi.

CTP Genel Başkanı Tufan Ehürman yeniden söz alarak, Berova’yı eleştirdi, bu konunun günlerdir kamuoyunun gündeminde olduğunu ifade ederek, “Hukuksuzluğun dibine vurmuş durumdasınız” dedi.