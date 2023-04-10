Erhürman: Benim 52 yaşımla, 67 yaşımı bağlayacak bir şeydir konuştuğumuz

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis Genel Kuruşu'nda tekrardan söz alarak, Meclis’te tekrarlanan “2009’da bu sözleşmeyi kim imzaladı? sorusunun cevabını yineleyerek, “Ferdi Sabit Soyer başkanlığında CTP hükümeti imzaladı. Bu bilinmeyen bir şey değildir” dedi.

Erhürman, Milletvekili Armağan Candan’ın hangi koşullar altında imzalandığına dair daha önce yapmış olduğu konuşmayı anımsattı ve “bu sözleşmenin harika olduğunu” söylemediklerini vurguladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun Enerji Dairesi ve Üst Kurul’un oluşması için yasa tasarılarının Meclis’e sunduğunu söylediğini anımsatan Erhürman, hükümetin odaları ve mühendisleri çağırıp konuşması için yasalara ihtiyaç olmadığını ancak yasa gerekiyorsa bu yasaları bu kadar zamandır komiteden geçirmenin imkansız olmadığını, CTP’nin yardımcı olmaya her zaman hazır olduğunu kaydetti.

Olgun Amcaoğlu’nun bugün santrallerle ilgili paylaştığı kapasite-üretim rakamlarını hatırlatan Erhürman, yenilenebilir enerji dışında, AKSA’yla beraber gücün aslında 458’e tekabül ettiğine, toplam kullanımın ise 366-368 civarında olduğunu kaydederek, 80 mw daha kapasite olduğunu ve bunun kullanılmadığını söyledi.

Pik’lere ilişkin rakamları da paylaşan Erhürman, 2019’dan bugüne kullanımdaki enerjinin düştüğünü söyleyerek, bunun nedenlerinin “bakanların açıklamalarına göre” bakım-onarımın yapılmaması olduğunu öne sürdü.

Erhürman, bugün Kıb-Tek’teki zarara neden olan uygulamalara değinerek, “Kıb-Tek kendi kendine zarara girmiyor. Uygulama dolayısıyla zarara giriyor” dedi.

Erhürman, yaz aylarında maksimum çıkılan pik’in 342 mw, şu andaki aktif kullanımın onun da üstünde olduğunu söyledi. Bunun üzerine söz alan Bakan Olgun Amcaoğlu, makinelerle ilgili bilgi vererek, “Termik santralleri 5-6 saat içerisinde devreye sokamazlarsa bu akşam yine sıkıntı var demektir” dedi.

Kıb-Tek ve AKSA’nın dizel sayılarının aynı olduğunu ancak buna rağmen Kıb-Tek’in daha az üretimi olduğunu söyleyen Erhürman, bu eksikliğin neden olduğuna dair yönetimin açıklama yapması gerektiğini belirtti.

Erhürman yaza hazırlıklı olması açısından, şu anda makinelere bakım-onarım yapılması gerektiğine dikkat çekerek, “Bakım yapılırsa, bu rakamlarla sorun yaşamamız mümkün değil” dedi.

“Ben halen bu sözleşmenin konusunun ne olduğunu net bir biçimde anlamış değilim” diye konuşan Erhürman, Başbakan’ın konuşmasından konunun “enterkonnekte”, Bakan Arıklı’nın konuşmasından konunun “AKSA’nın yapacağı ek santral ve daha sonra doğal gaza dönüşüm”, Milletvekili Küçük’ün konuşmasından da konunun “proje ve fizibilite” olduğunu anladıklarını söyledi.

Erhürman, “sözleşmenin ne olduğunu bile anlayamadan, Meclis’ten ihalesiz bir biçimde sözleşme imzalama yetkisi istendiğini, böyle bir yetkinin verilemeyeceğini” savundu, “Gerekçe nedir? Bütün sorum odur” diyen Erhürman, gerekçeleriyle birlikte kendilerine gelinseydi, tavırlarının böyle olmayacağını söyledi.

Herhangi bir özleşme yapılmadan önce vizibilite yapılmasının şart olduğunu vurgulayan Erhürman, fizibilite yapılmasının bir başlangıç olduğunu, onsuz bir şey üzerinden sözleşme yapmanın akıl işi olmadığını, şu anda son yapılması gereken işin ilk yapıldığını ileri sürdü.

Sözleşmenin 15 yılı içerdiğinin altını çizen Erhürman, “Benim 52 yaşımla, 67 yaşımı bağlayacak bir şeydir konuştuğumuz...” dedi.

Erhürman, bu sözleşmeden dolayı ileride bir sıkıntı çıkarsa, feshedilmek zorunda kalınacağını, sorumlularına ise rücu edileceğini yineledi.

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10/04/2023 19:33