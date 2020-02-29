Erhürman, Kapıların Kapatılmasını Değerlendirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Rum Yönetimi’nin bazı sınır kapılarını geçici olarak kapatma kararı hakkında açıklama yaptı. Erhürman, Kıbrıs Rum Bakanlar Kurulu'nun sınır kapıları ile aldığı kararı yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirtti. Erhürman, corona virüsü riski ortak bir sorun olduğunu ve bu konuda ortak çalışan İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi'nin sorunu yeniden değerlendirmesi gerektiğine dikkat çekti.

Erhürman açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İki toplumun uzmanlarının ellerindeki verileri, sahip oldukları bilgileri birleştirmesi ve sorun ortak olduğuna göre en doğru çözümleri birlikte üretmesi gerekiyor."

29/02/2020 17:46