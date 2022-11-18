Erhürman: Mağdur edilen çocuklarımızın yanındayız

Kimliksizler grubundan bir heyet, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı ziyaret ederek, karma evliliklerden dolayı Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği alamayan Kıbrıslı Türklerin yarın sabah yapılacak yürüyüşe destek istedi.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre heyet ziyarette, karma evliliklerden dolayı Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği alamayan Kıbrıslı Türklerin yaşadığı hak ihlallerini anlattı.

Erhürman da kabuldeki konuşmasında konunun yakından takipçisi olduklarını, gerek parlamentoda gerekse uluslararası platformlarda çözüm amaçlı konuyu dile getirdiklerini vurguladı ve destek belirtti.

-Azer: “Yasal süreçleri ilerletebilmek için eylemlilik şart”

Kimliksizler heyeti adına konuşan Can Azer, ebeveyninden biri Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşı olan çocuklara vatandaşlık verilmesi için davaların ve hukuki mücadelenin sürdüğünü anlattı.

Bu süreçleri ilerletebilmek için kamuoyu baskısının gerekli olduğunun altını çizen Azer, konunun Kıbrıs sorunu ile ilişkilendirilmesinin ve çözüm sonrasına ertelenmesinin uzun zaman alacağını, bu zaman zarfında özelikle gençlerin yaşadığı mağduriyetlerin telafisi olmadığını söyledi.

-Erhürman: “AB Yurtaşlığı alamayan benden daha Kıbrıslı gençler var”

Açılan örnek davalara destek verdiklerini söyleyen Tufan Erhürman, bu hukuk dışı ve keyfi uygulama ile mağdur edilen çocukların yanında olduklarını belirtti.

Erhürman, sözlerine şöyle devam etti:

“Anne Kıbrıs, baba Türkiye kökenli veya tam tersi. ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’, yani AB vatandaşı olamaz diyor güney Kıbrıs yönetimi. Ortaya konulmaya çalışılan gerekçeler çağ dışı, insan haklarının kıyısından bile geçmiyor. Ve bu saçma sapan uygulamayla mağdur edilen aileler, hukuki girişimlerinin, açtıkları davaların yanında eylem kararı da almak zorunda bırakılıyorlar. Bu çağ dışı, insan haklarına aykırı uygulamanın karşısında, mağdur edilen çocuklarımızın yanındayız.”

Fikri Toros: “Konuyu uzun yıllardır uluslararası platformlarda dile getiriyorum”

Görüşmeye katılan CTP Milletvekili ve Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros da, karma evliliklerden doğan Kıbrıslı Türklerin, Avrupa Birliği vatandaşlığı hakkını uzun yıllardır uluslararası platformlarda dile getirdiğini aktararak, eyleme desteğini belirtti.

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18/11/2022 16:08