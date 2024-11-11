Erhürman, Meclisteki Gerginliği Değerlendirdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yaşanan gerginliği sosyal medya hesabından değerlendirdi. Erhürman, Meclisteki kaosun, bir kişinin seçilmemiş olmasına rağmen dayatılmasından kaynaklandığını ifade etti.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

1. "Hükumet"e mensup milletvekillerinin Genel Kurul kapılarını kilitlediği haberi ile başladı gün.

2. Meclis'e geldik. "Hükumet"e mensup milletvekillerinin başkanlık ve katiplik koltuklarında "oturduğunu" gördük.

3. "Hükumet"e öneri yaptık. Dedik ki, "sizin geçen hafta verilmiş, Meclis açıkken 'bütçe komitesi'ni çalıştırma tezkereniz var. Meclis'i, başkan yardımcılığı sıfatını sizin de kabul ettiğiniz Sn. Özdenefe açsın. Sizin tezkerenizi geçirelim ki "bütçe komitesi" çalışmaya başlasın.

4. "Bu arada, "bütçe komitesi" çalışırken, diyalog yoluyla, akla, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne uygun bir çözüm geliştirmeye çalışalım".

5. "Sn. Özdenefe açmasın, başka bir milletvekili açsın" diyenler oldu, onu da değerlendirebileceğimizi söyledik.

6. İstişare için zaman istediler. Tamam dedik.

7. "İstişare" sonrası bizi çağırdılar ve önerimizi kabul etmediklerini söylediler. "Bunu yapmayın, bu dayatma anlamına gelir. Meclis'te arbede çıkmasına yol açmayın" dedik. Kararlarının kat'i olduğunu söylediler.

Ve yaşanmasını kimsenin istemediği şeyler, yaşanmasın diye öneri olarak sunduğumuz, hem de "bütçe" ile ilgili çalışmaların başlamasını da içeren formüle karşın, başka bir formül de üretilmeden yaşatıldı.

Ne için? Bir kişiyi, seçilmemiş olmasına karşın, muhalefete, Meclis'e ve halka "seçildi" diye dayatmak için!

Durum bundan ibaret...