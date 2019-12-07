Erhürman: Turizmde pazarlama noktasında özerk bir yapı yapılmalı

Turizm sektöründe yerli üretimin artırılması etkinliği düzenlendi. Turizm sektöründe yerli ürün kullanımının artırılması raporunun sunumunun yapıldığı etkinlikte KITOB-KTSO İşbirliği Protokolü de imzalandı.

Ana Muhalefet Partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, imza töreninde yaptığı konuşmada bir halkın varoluşunu, kültürünü geleceğe taşımasının ve özne olmasının en önemli noktasının kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomiden geçtiğini belirtti.

Erhürman, “eğer bunu başaramazsanız kendi ayaklarınız üzerinde duramazsınız” dedi. Erhürman, turizmin bu ülkenin lokomotifi olduğunu söyleyerek, ülkeye 960 milyon dolar gelir getiren bir sektör olduğunu belirtti. Türkiye’den gelen dış katkının 203 milyon TL olduğunu ifade ederek “Bir tarafta bu varken turizmin yarattığı gelir potansiyelinin büyüklüğünü fark etmeniz gerekir. Bu dış kaynağın karşısına turizmde 960 milyonu 40 milyon dolar daha yukarıya taşıyamaz mısınız diye düşünüyorsunuz. O yüzden hepimiz üzerinde kafa yorması gereken şeylerin birincisi turizmin gelirlerinin nasıl artırırız. İkincisi turizmden elde ettiğim gelirin ülkede kalmasını nasıl sağlarızdır. Bu ülkede bir istikrar sorunu var ama belki de siyasi istikrar sorunu turizm üzerinde daha fazla etki eder. Hükümette olduğumuz dönemde sektör temsilcileri ile çalışmalar başlatmıştık. Turizmde pazarlama noktasında özerk bir yapı yapılmalı” diye konuştu.

Erhürman, teşvikler meselesinin de hızla ele alınması gereken bir konu olduğunu kaydederek “Bunun aracılığıyladır ki biz ulaşamadığımız destinasyonlardan turist getirebileceğiz. Bizim KKTC vatandaşı gençlerin turizm sektöründe yer almasını sağlamamız gerek. Bunu sorun etmek zorundayız” dedi.

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07/12/2019 13:09