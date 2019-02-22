Erhürman, Yenierenköy’de vatandaşlarla bir araya geldi

Başbakan Erhürman bu kapsamda, Sağlık Bakanı Filiz Besim ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’yle birlikte, Yenierenköy’de Erdoğan Hoşses Kültür Merkezi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada ilk sözü alan Yeniernköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, bölgenin sorunlarına duyarlı olduğu için Başbakan Tufan Erhürman’a teşekkür ederek, Karpaz bölgesinin sorunlarının diğer bölgelere nazaran çok daha fazla olduğunu kaydetti.

Yeşilırmak, Karpaz İmar Emirnamesi’nin bölgeye ciddi zarar verdiğini ve bölgenin gelişmesini olumsuz etkilediğini de belirtti.

Sağlık Bakanı Filiz Besim de, bu hafta içinde ikinci kez Yenierenköy’e gittiğini anımsatarak, bölgenin sağlıkla ilgili sorunlarına vakıf olduğunu söyledi.

Yenierenköy Sağlık Merkezi’nde tam zamanlı bir hekimin yanı sıra başka hekimlerin de görev yaptığını ifade eden Besim, uzak bölgelere çok daha fazla hizmet götürmeleri gerektiğinin bilincinde olduklarını söyledi.

Yenierenköy Sağlık Merkezi’ndeki diş ünitesinin birkaç gün önce devereye girdiğini, laboratuarın da yaklaşık 10 gün sonra hizmet vermeye başlayacağını anlatan Besim, röntgen cihazı ihalesinin de yapıldığını söyedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de, Yenierenköy’ün çok özel bir bölge olduğunu kaydederek, Yenierenköy Belediyesi’nde yaşanan maddi sıkıntılara dikkat çekti.

“Bizim yapmaya çalıştığımız idareli bir biçimde sorunları teker teker ortadan kaldırmaktır” diyen Şahali, geçmiş dönemde yürütülen yanlış politikalar nedeniyle tarımda sıkıntılar yaşandığını anlattı.

Bakan Şahali, 2018 yılının çok zor bir yıl olduğunu dövizdeki artışın birçok sektörünü olumsuz etkilediğini dile getirerek, tarımla ilgili yapılması gereken yığınla iş olduğunu sözlerine ekledi.

Başbakan Tufan Erhürman da ülkenin farklı bölgelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek konuşma yaptığını dile getirerek, 1974 yılından bugüne ülkenin geldiği nokta ve yaratılan düzen için üzüldüğünü ifade etti.

Erhürman, “Öyle bir düzen yarattılar ki, KKTC 1 Milyar 800 Milyon Dolar civarında ithalat yapan bir ülke oldu, ithalata bağımlı bir ülke oldu, ve bunun karşılığında ihracat sadece 100 milyon dolar” diyerek ihracat ile ithalat arasında çok büyük bir fark olduğunu vurguladı.

Turizm ve yüksek öğretimde ciddi gelir elde edildiğine işaret eden Başbakan, otellerde çalışanların yüzde 20’sinin KKTC vatandaşı, yüzde 80’inin ise yabancı uyruklu olduğunu anımsatarak, turizm sektöründe kullanılan ürünlerin büyük bir çoğunluğunun da ithal ürünler olduğunu ifade etti.

Erhürman, “Biz gençlerimize sadece kamu yok, başka işler de yapabilirsiniz mesajını vermek zorundayız” diyerek, Karpaz bölgesine üniversite açılması için İstanbul Teknik Üniversitesi yetkilileriyle defalarca görüştüklerini de kaydetti.

Başbakan Tufan Erhürman, Karpaz İmar Emirnamesi’nden dolayı bölgenin turizm açısından gelişemediği yönünde şikayetler bulunduğunu da dile getirdi.

Erhürman, “İçişleri Bakanı’nın bana verdiği bilgi, önümüzdeki hafta başkanla görüşecekler ve üzerinden geçecekler, ilk etapta bu emirname sadece turizm, eko agro turizm, yatırımlarının daha geniş olarak yapılmasını sağlamak amaçlıdır. 2020 ise bu bölge için imar planı olması hedeflenen yıldır ama onu beklemeden bu emirname gündemdedir” dedi.