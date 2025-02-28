Erkan Okandan'dan Hükümete Tepki

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın eski müsteşarlarından Erkan Okandan, hükümetin yasaları ihlal ettiğini ve vatandaşın haklarını görmezden geldiğini belirterek Maliye Bakanlığı’na tepki gösterdi. Okandan, 33/2019 sayılı yasa kapsamında banka kredi kartı harcamalarına yönelik %1 iadenin 13 Ocak 2025’te yapılacağının duyurulmasına rağmen ödemelerin gerçekleşmediğine dikkat çekti. Hükümetin verdiği sözlerin arkasında durmadığını savunan Okandan, vatandaşları yasal haklarını aramaya çağırdı.

Erkan Okandan'ın paylaşımı şöyle:

“BU ÜLKENİN ONLARCA SORUNU VARDIR. NE YAZIK Kİ BİRÇOĞU DA KRONİKLEŞMİŞ ve TOPLUM TARAFINDAN KANIKSANMIŞ OLUP TABİRİ CAİZSE KADERİMİZ BUYMUŞ GİBİ KABUL EDİLMEKTEDİR.

Kanaatimce ülke olarak en büyük sorunumuz hızla HUKUK DEVLETİ olmaktan uzaklaşıyor olmamızdır. Ne yazık ki yasaları uygulamakla uygulanmasını sağlamakla mükellef olan YÜRÜTME yani HÜKÜMET bizzat kendisi BİRÇOK YASAYI İHLAL EDİYOR. Bu yasalardan biri de 33/2019 SAYILI YASADIR.

Maliye Bakanlığına yasaların bu ülkede vatandaş olsun/olmasın herkesin yasal hakkı olan BİLGİ EDİNME HAKKI yasası çerçevesinde ve İYİ İDARE YASASI uyarınca idarenin yani hükümetin icraatlarıyla maddi mağduriyet yarattığını, yasayı uygulamakla sorumlu bakanlık olarak yasayı uygulamadığı yetmezmiş gibi RESMİ AÇIKLAMASININ DA (7 Ocak 2025 tarihli yapılan resmi açıklamada 13 Ocak 2025 tarihinde banka kredi kartı harcamalarının %1 iadelerinin ödeneceğini açıklamıştı) arkasında durmadığı için aşağıdaki dilekçeyi verdim.

Bu durumun emsal olup toplum tarafından sorgulanıp bu ülkenin yasalara uygun bir şekilde yönetilebilmesi ve en azından NEZAKET! gösterip hükümetin doğru açıklamalar yapmasını gerektiği yerde açıklamalarını düzeltmesi için baskı unsuru olabilmemiz adına duyarlı olan herkes aşağıdaki dilekçede sadece başvuran kişi kısmına kendi adını ve bilgilerini girerek veya benzeri bir dilekçeyle Maliye Bakanlığına başvurursa vatandaş olanlar VATANDAŞLIK GÖREVİNİ, olmayanlarda YASAL HAKKINI ARAMIŞ OLUR.

BU ÜLKEDE VATANDAŞ OLSUN OLMASIN TÜM YAŞAYANLAR ÇOK DAHA İYİ YÖNETİLMEYE LAYIKTIR..”