 Erken Seçim İçin 6 Şubat Konuşuluyor

Cumhuriyet Meclisi’nde tıkanan hükümet yapısı ve meclisin işleyemez duruma gelmesi Ulusal Birlik Partisi’ni erken seçim tarihini daha da öne çekme noktasında sıkıştırıyor.

Meclis kulislerinden gelen haberlere göre Ulusal Birlik Partisi’nin genel seçim tarihi için muhalefetin önerilerine yaklaşıldığı kaydediliyor.

Üzerinde konuşulan tarihin ise 6 Şubat olduğu ifade edilirken, Ulusal Birlik Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 6 Şubat üzerinde bir ön anlaşmaya vardığı öğrenildi. Konunun nihai kararının ise her iki parti meclisinde tartışılacağı ve son noktanın konacağı belirtildi.

Bilindiği üzere Cumhuriyet Meclisi geçen hafta yasama görevini yerine getirememiş ve toplanamamıştı. Geçen Perşembe ise muhalefet katkısıyla Perşembe günü denetim görevi yerine getirilmişti.

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11/10/2021 12:13