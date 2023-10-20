Eroğlu 20 Ekim Uluslararası Peyzaj Günü nedeniyle bildiri yayımladı

KTMMOB Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Gülizar Eroğlu, peyzaj mimarlığının insan-doğa-kültür üçgenini sürdürülebilir şekilde bir araya getirip tasarım yapma ehliyetine sahip bir meslek olduğunu söyledi.

Eroğlu, bunun için de halkın ve devletin bu meslek grubunu tanıması, meslek disiplini olarak hak ettiği değeri vermesinin önemli olduğunu vurgulayarak, Kuzey Kıbrıs’ta peyzaj mimarlığı mesleğinin hem tanınırlığı, hem işlevselliğinin bilinirliği açısından sıkıntılı günlerden geçildiğini kaydetti.

Eroğlu 20 Ekim Uluslararası Peyzaj Günü nedeniyle yayımladığı bildiride, AB tarafından 20 Ekim’in ‘’Uluslararası Peyzaj Günü’’ olarak ilan edildiğine işaret ederek, Avrupa Konseyi Peyzaj Sözleşmesi’ne atıfta bulundu.

Eroğlu, iklim krizinin artık kapıda değil, eşikten içeri girdiğini söyleyerek, peyzaj mimarlığının iklim krizinin etkisini bir nebze de olsun azaltabilecek disiplinler arası bir meslek grubu olduğunu söyledi.