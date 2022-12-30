Eroğlu: 2023 yılının başta ülkemiz ve Anavatan Türkiye olmak üzere tüm ülkelere sağlık, mutluluk getirsin

3’üncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, 2023 yılının başta ülkemiz ve Anavatan Türkiye olmak üzere tüm ülkelere sağlık, mutluluk getirmesini diledi.

Eroğlu'nun yeni yıl mesajı şöyle:

“2022 yılını getirdikleri, götürdükleri, acıları, sevinçleri, yaşadıklarımız ve yaptıklarımızla geride bırakıyoruz. 2022’nin olumlu anlarından biri 2020 yılının başından itibaren tüm dünyada etkili olan son 150 yılın en öldürücü salgınının yavaş yavaş geride kalmış olmasıdır.

Rusya-Ukrayna savaşının başlaması, tüm dünyanın bu savaş ve salgının etkisi ile hayat pahalılığının ciddi etkisi altında kalması, Birleşmiş Milletler Örgütü’nün etkisizliğinin devam etmesi, ülkeler ve insanlar arasında yaşanan gelir dağılımındaki adaletsizliğin hat safhaya ulaşmakta olması, binlerce insanın savaşlardan, yoksulluktan kaçarken ölmesi ise 2022’nin en olumsuz yönleri olarak dikkat çekmektedir. Kıbrıs konusunda ise Rum tarafı yüzünden bir durgunluk yaşanmakta, Rum tarafı bu süreci Kıbrıs Türk Halkı ile Türkiye aleyhine kullanabilmek için yoğun çaba harcamaktadır. Bu oyunu gören Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmen tanınması çağrısında bulunması tarihi bir olaydır. Türkiye bu politikasını sürdürür, Kıbrıs Türk Halkı birlik içinde Devleti’ne sahip çıkarsa KKTC mutlaka tanınacaktır. KKTC’nin Türk Devletleri Örgütü’ne gözlemci üye olması, Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı ile Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Vekilinin ülkemizi ziyaret etmeleri bu süreçte başarılı olunacağının ilk işaretleridir. Rum tarafı bazı Büyük Devletler tarafından onların çıkarına uygun olduğu için kendisine haksız bir şekilde bahşedilen Kıbrıs Cumhuriyeti unvanını elinde tuttukça bizimle egemen eşitlik temelinde iki Devletli bir anlaşma için masaya oturmayacaktır. Bu nedenle denizlerdeki hak arayışımızı, kapalı Maraş’ın açılım sürecini, ekonomik kalkınma hamlelerimizi güçlendirmeli ve artırmalıyız. Hep vurguladım yine vurgulayacağım; Kamuda çağdaş adımlar atmalı, etkinlik ve verimliliği yukarılara çekmeliyiz. Özel sektör desteklenmeli, iş insanlarımız, yatırımcılarımız bilişime, doğru yatırımlara yönlendirilmelidir. 2023 yılı içinde 100’ncü yaşını kutlayacak olan güçlü Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile karşılıklı sevgi saygıya dayalı ilişkiler bizim için yaşamsal önem taşımaktadır. Bunu bilenlerin Anavatan Türkiye ile aramıza nifak sokmalarına asla izin verilmemelidir. Yerel yönetim seçimlerinden daha yeni çıktık. Seçime katılan tüm kardeşlerimi ülkemiz demokrasisine katkılarından dolayı kutlarken seçilip göreve gelenlere candan başarılar dilerim. Ülkenin kalkınması, halkımızın yaşam kalitesinin çağdaş seviyeye çıkması için iyi çalışan belediyelere, istikrarlı hükümetlere ve bu hükümetlerin ülke yararını her şeyin üstünde tutarak cesurca alacakları kararlara ihtiyaç vardır. Herkes partisel, bireysel çıkarlarını bir yana bırakıp biriken ülke sorunlarının aşılmasına odaklanmalı, Meclisimiz daha verimli ve etkin mesai yapmalıdır. Bu duygu düşüncelerle 2023 yılının başta ülkemiz ve Anavatan Türkiye olmak üzere tüm ülkelere sağlık, mutluluk getirmesini diler, çok değerli milletimize, halkımıza sevgi ve saygılarımı sunarım.”

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30/12/2022 14:55