Erönen: Destinasyon pazarlamasında en önemli unsur ulaşım

Turizm Kıbrıs programında Arzu Gündüzler'in konuğu olan Djumba Hotel sahibi Orhan Erönen ulaşımın destinasyon pazarlamasında en önemli unsur olduğuna dikkat çekti.

Büyük otellerin konuklarına özel araç sağlayabildiğini ifade eden Erönen küçük işletmelerin en büyük problemlerinden birinin ulaşım olduğunu belirtti.

Turizm pazarlamasında turistlerin gezmek isteyeceği yerlerin, yeme içme alanlarının, eğlence mekanlarının birbirine yakın olmasının yaya olarak gezecek bir turist için büyük avantaj olduğunu belirten Erönen, buna göre bir planlama ile izinlendirme yapılması gerektiğini ifade etti.

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27/03/2023 11:29