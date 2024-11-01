Ersen: Yoğun Bakım Ünitesindeki olayda hemşireden Başbakan'a kadar herkes sorumlu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Güner Ersen, Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşananlardan hemşireden doktoruna, başhekiminden müdürüne, bakandan Başbakan'a kadar herkesin sorumlu olduğu belirtti.

Güner Ersen, olayla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, olayla ilgili baş sorumluların hâlâ görevde olduğunu kaydetti.

Sağlık sistemindeki sıkıntılara birlikte ses çıkarılması gerektiğini belirten Ersen, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi hemşire ve doktorlarının personel yetersizliği nedeniyle eyleme gittiğine işaret etti. Ersen, “Orada çalışan doktorlar ve hemşireler, sadece iki hafta önce personel yetersizliği nedeniyle isyan ettiler ancak yöneticiler tarafından susturularak aynı şartlarda çalışmaya mahkûm edildiler. Bütün bunlar yaşanırken, neden hep birlikte sesimizi yükseltmiyoruz?” dedi.

Ersen, “Hemşirelerin olayın tek sorumlusu ve suçları ispatlanmış gibi açık isimleriyle hedef gösterilmesinin ve asıl sorumlular olan üst düzey yöneticilerin korunmasının” kabul edilemez olduğunu belirtti. Ersen, henüz yargılanma dahi başlamadan suçlanmalarının insan haklarına ve masumiyet karinesine aykırı olduğunu ve aynı zamanda da aileleri ve çocuklarının da zorbalığa maruz bırakıldığını kaydetti.

“O alkolün o su şişesinde ne işi var? Bu ne biçim standart dışı bir yönetimdir?” sorularının sorulması gerektiğini söyleyen Ersen, bu olayda hemşiresinden doktoruna, başhekiminden müdürüne, bakandan başbakana kadar herkesin sorumlu olduğu değerlendirmesinde bulundu.