Ertuğruloğlu, Newcastle Üniversitesi öğrencilerine Kıbrıs davasını anlattı

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Newcastle Üniversitesi öğrencilerine Kıbrıs davasını anlattı

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27/03/2023

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Ertuğruloğlu, Newcastle Üniversitesi öğrencilerine Kıbrıs davasını anlattı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İngiltere’deki Newcastle Üniversitesi, “Siyasal Coğrafya Bölümü”nden bir grup öğrenciyle bir araya geldi, Kıbrıs davasını anlattı.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, öğrenci ve akademisyenlerden oluşan 33 kişilik Newcastle Üniversitesi heyetine, Dışişleri Bakanlığı Uğur Umay Konferans Salonu’nda Kıbrıs brifingi verdi.

Öğrencileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görmekten ve Dışişleri Bakanlığı’nda ağırlamaktan memnun olduğunu ifade eden Dışişleri Bakanı Eruğruloğlu, heyete, Kıbrıs davasının tarihi süreçleri, Türk tarafının haklı duruşu ve bugün gelişen aşama hakkında bilgi verdi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, yaklaşık 2 saat süren brifingde öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

27/03/2023 13:39
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TAGS: Ertuğruloğlu, Newcastle Üniversitesi
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